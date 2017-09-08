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Pepe: Beşiktaş taraftarı harika

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Pepe, Beşiktaş ile Real Madrid taraftarlarını kıyasladı ve siyah beyazlı taraftarlardan övgü ile bahsetti.

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Pepe, Beşiktaş taraftarlarına çabuk ısındı... 10 senelik Real Madrid kariyerinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Portekizli stoper, İspanya basınına röportaj verdi.
 
Portekizli futbolcu, ''Beşiktaş taraftarı fantastik. Real Madrid'de oynarken kendimizi motive ederdik çünkü taraftarlar çok duygusal değildi. Beşiktaş taraftarı ise harika, futbolcuyu çok iyi motive ediyorlar'' dedi.
 
''ORAYI HEP SEVECEĞİM...''
 
Real Madrid formasını 10 yıl giyen Pepe, eski takımı hakkında ise ''Real Madrid'de 10 harika sene geçirdim. 2 kızım Madrid'de doğdu. 3 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu kazandık. Real Madrid'i ve taraftarını hep seveceğim'' sözlerini kullandı.
 
Sporx

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