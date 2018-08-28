Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pepe, Joao Mario'yu ikna etti

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi İnter'in yıldızı Joao Mario'nun peşine düşmüştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

25 yaşındaki oyuncu için İnter'le görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta kiralık olarak geçiren başarılı isim için vatandaşı Pepe'nin de devrede olduğu bildirildi. Kartal'ın yıldız savunmacısının vatandaşını da Beşiktaş'a getirmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA