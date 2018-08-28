Pepe, Joao Mario'yu ikna etti

25 yaşındaki oyuncu için İnter'le görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta kiralık olarak geçiren başarılı isim için vatandaşı Pepe'nin de devrede olduğu bildirildi. Kartal'ın yıldız savunmacısının vatandaşını da Beşiktaş'a getirmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

(Sporx)