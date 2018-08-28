Pepe, Joao Mario'yu ikna etti
10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi İnter'in yıldızı Joao Mario'nun peşine düşmüştü.
25 yaşındaki oyuncu için İnter'le görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta kiralık olarak geçiren başarılı isim için vatandaşı Pepe'nin de devrede olduğu bildirildi. Kartal'ın yıldız savunmacısının vatandaşını da Beşiktaş'a getirmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
(Sporx)
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