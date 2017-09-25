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Pepe: Şenol Güneş, her maç öncesi mükemmel rakip analizleri yapıp bizlere aktarıyor

Beşiktaş'ın Portekizli defans oyuncusu Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabileceklerini belirtti.

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Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya'nın Leipzig  takımıyla oynayacakları grup maçı öncesinde UEFA'nın Almanca dilindeki internet  sitesine açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin daha çekişmeli olduğunu aktaran Pepe,  "Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabiliriz. Bu sezon gruptan çıkmak zorundayız. Zor olsa da bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takım olduklarını kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Çok zeki  bir teknik direktörümüz var. Şenol Güneş, her maç öncesi mükemmel rakip  analizleri yapıp bizlere aktarıyor." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'deki futbol atmosferinin etkileyici olduğunu anlatan Pepe,  "Real Madrid'de oynarken de Türk futbolu beni her zaman büyülemiştir. Beşiktaş  taraftarı, oyuncuları çok kolay motive ediyor. İlk günden kendimi Beşiktaş  ailesinin bir üyesi hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Pepe, kaybetmeyi sevmediğini herkesin bildiğini, her maçta mücadele  etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında yarın Leipzig'i  konuk edecek.

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