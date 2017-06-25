Pepe sözleşme imzalarsa Beşiktaş tarihinde en fazla maaş alan stoper oyuncusu olacak

Beşiktaş'ın Real Madrid'ten ayrılan 34 yaşındaki Pepe ile görüşmesi ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yükselmesi transfer sezonunun en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

Konfederasyon Kupası için Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da olan Pepe adına görüşmeleri menajeri Jorge Mendes ve Beşiktaş adına da menajer Ahmet Bulut yapıyor. Avrupa'dan PSG ve İnter gibi dev kulüplerin de transfer listesinde olan Pepe için her iki menajerden gelen açıklamalar, Pepe'nin Beşiktaş'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu şeklinde.

Şu ana kadar Beşiktaş kanadından Pepe'ye verilecek yıllık ücret için bir açıklama yapılamasa da konuya en az Türk basını kadar ilgili olan Portekiz basını 2 gündür yıllık ücretin 5 milyon Euro olacağı ve ayrıca 2.5 milyon Euro'da menajerlere imza parası ödeneceği bilgisini paylaşıyor.

YÜKSEK RAKAMA RAĞMEN TARAFTAR HEYECENLA PEPE'Yİ BEKLİYOR

Portekizli yıldız stoperin maliyeti,söz konusu şartlardan sözleşme imzalanırsa 2 yıl için toplam 12.5 milyon Euro'yu bulacak ve bu rakam Beşiktaş açısından bir stoperin kendisine ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçecek bir transfer olacak.

Son 13 yılda her sezon takımın en çok tartışılan bölgesi olan stoper pozisyonu için 25 oyuncu alan Siyah Beyazlılar tahmini olarak ta 60 milyon Euro civarında bir rakam harcadı. Ancak harcanan tüm paralara ve yapılan tüm transferlere rağmen İbrahim Toraman,Sivok,Marcelo,Tosic,Ersan gibi isimlerin dışındakiler Beşiktaş camiası tarafından çok fazla benimsenmedi ve takımın aranan stoperlerinden olamadı.

Pepe için yazılan 12.5 milyon Euroluk rakam 13 yılda harcanan rakamın 4'te 1'ine denk gelse de Beşiktaş taraftarı yıllardır hiç bir stoper için bu kadar heyecanlanmamıştı.

Beşiktaş transfer komitesi de bu yüzden Pepe'nin alınması durumunda ortaya çıkacak rakamsal büyüklüğü çok fazla sorun etmiyor ve tüm imkanları zorlayıp bu transferi bitirmek için çabalıyor.