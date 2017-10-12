PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.10.2017 tarih ve 18 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- EYÜPSPOR Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü yöneticisi ALİ RECEP KIZILTEPE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000-TL PARA CEZASI cezalandırılmasına,

2- SARIYER Kulübünün, 07.10.2017 tarihinde oynanan SARIYER - İNEGÖLSPOR Kulübü TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 08.10.2017 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - HATAYSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HACETTEPE SPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın, 07.10.2017 tarihinde oynanan BUGSAŞ SPOR A.Ş. - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ALTAY Kulübü yöneticisi ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, 08.10.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka bitiminde yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakasında SAKARYASPOR A.Ş. Kulübünün, taraftarlarının merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇANAKKALE DARDANEL SPOR Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- DÜZCESPOR Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 08.10.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. 'nin, 08.10.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. -ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu ABDULLAH ÇETİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu UMUT DİLEK'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu CELAL ÇIRPANLI'nın, 08.10.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. -ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ANKARA ADLİYE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un, 08.10.2017 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYE SPOR - KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ARSİNSPOR Kulübü sporcusu MİKAİL ÜZÜMCÜ'nün, 08.10.2017 tarihinde oynanan ARSİNSPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ