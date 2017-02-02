PFDK, Aziz Yıldırım'a cezayı kesti!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2017 tarih ve 49 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklandı.

İşte o kararlar:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.01.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş'nin, 29.01.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ÜST B,C,D, DOĞU TRİBÜN ALT I,J,K, GÜNEY KALE ARKASI ALT I,J,K, GÜNEY KALE ARKASI ÜST B,C,D,E, KUZEY KALE ARKASI ALT TİRBÜN J, KUZEY KALE ARKASI ÜST C,D VIP SILVER A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)