PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin TL'lik fatura

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.01.2017 tarih ve 48 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu SADULLAH ZEHİR'in, 26.01.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu SİNAN TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 130.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. E. Polat YILMAZ

PFDK Başkanı"