PFDK kararları açıklandı! Galatasaray'a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ
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