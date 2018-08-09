Phillip Cocu'dan Valbuena, Giuliano ve Dirar'a fırça: Kendinize gelin

Sarı-Lacivertliler, Benfica karşısında maçın belli bölümlerinde fazlasıyla oyundan düştü. Sahada varlık gösteremedi ancak özellikle üç isim, sahada kaldıkları süre boyunca büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu oyuncular Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Giuliano’ydu...

Üç yıldızdan da beklenti büyük. Özellikle de hücumda. Ancak bu futbolcular, atakta varlık gösteremedikleri gibi, takım savunmasında da zaaf yaşanmasına neden oldular.

Giuliano özellikle ikinci yarıda adeta sahada gezindi. Valbuena ile Dirar ise takım hücuma çıkarken kaptırdıkları toplarla ve yaptıkları basit pas hatalarıyla taraftarı çıldırttı.

Phillip Cocu’nun da 90 dakikanın ardından Valbuena, Giuliano ve Dirar’ı uyararak, “Kalitenize yakışmayan bir oyun oynadınız. Böyle devam edemezsiniz. Bu seviyede olmaz. Kendinize gelin ve gerçek kalitenizi sahaya yansıtın” dediği öğrenildi.

(Fanatik)