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Pires, Deschamps ve Desailly Beşiktaş'ı görünce şaşırdı kaldı

Monaco-Beşiktaş maçının sürpriz ziyaretçileri de vardı.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak yoluna emin adımlarla ilerlerken; dün gece oynanan Monaco maçının sürpriz konukları da vardı.

2000'li yılların başına damga vuran Fransızların efsane futbolcuları Didier Deschamps Robert Pires ve Marcel Desailly de Siyah-Beyazlıların tarihi zaferinin canlı tanıkları oldu.

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