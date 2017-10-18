Pires, Deschamps ve Desailly Beşiktaş'ı görünce şaşırdı kaldı
Monaco-Beşiktaş maçının sürpriz ziyaretçileri de vardı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak yoluna emin adımlarla ilerlerken; dün gece oynanan Monaco maçının sürpriz konukları da vardı.
2000'li yılların başına damga vuran Fransızların efsane futbolcuları Didier Deschamps Robert Pires ve Marcel Desailly de Siyah-Beyazlıların tarihi zaferinin canlı tanıkları oldu.
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