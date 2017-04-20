Play-Off'ta haftanın MVP'si Bogdanovic
Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, THY Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.
Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 71-58 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Bogdanovic, play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.
Karşılaşmayı 23 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 24 yaşındaki şutör, üç sayılık atışlarda 6'da 5, iki sayılık atışlarda ise 6'da 4 isabetle oynadı.
İspanya'nın Real Madrid takımından Sergio Llull, 23 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. İspanyol oyuncu, Darüşşafaka Doğuş'a 83-75 üstünlük kurdukları maçta 23 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 22'şer verimlilik puanıyla Anadolu Efes'ten ABD'li Tyler Honeycutt ve Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Sırp Milos Teodosic takip etti.
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