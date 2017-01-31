Podolski Avrupa'ya sert çıktı!

Aslan’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye’deki terör saldırıları nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmak istediği, ailesini de Almanya’ya gönderdiği iddialarına kapak yaptı!

Polonya basınında röportajı yayınlanan Panzer, “İstanbul’da yaşamaktan çekiniyor musun?” sorusuna “Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ama bu durum, şu an için normal. Zaten artık hiçbir yerde kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Berlin’de olanları gördük” cevabını verdi. Berlin’de 19 Aralık’ta Noel pazarına yapılan ve 12 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlenmişti. Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe Erkek Basketbol Antrenörü Obradovic, bu tarz terör eylemlerinin dünyanın her yerinde olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Paris, Berlin ve Nice'te de bunlar yaşandı ancak Avrupa'nın reaksiyonu farklı oldu. Orada olduğunda herkes şikayet ediyor ama burada olduğunda aynı şiddette bir tepki görmüyorum. Her iki tarafta da ölenler, masum insanlar.”