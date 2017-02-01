Podolski'de kararsızlık sürüyor!

Alman yıldıza artık neredeyse yeni transfer gözüyle bakılıyor ve Sarı-Kırmızılı yönetim, takımda kalması için 31 yaşındaki golcüyle görüşme üzerine görüşme yapıyor. Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu’nun, “Ailesi İstanbul’dan ayrıldığı için mutsuz” dediği Podolski, bu sözleri net bir şekilde yalanlayarak, kimsenin özel hayatını bilemeyeceğini ve burada mutlu olduğunu dile getirdi. Poldi ayrıca Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra Uzakdoğu’ya giderek Galatasaray’ı zor durumda bırakmayı kesinlikle istemiyor. Bu görüşünü yakın çevresine, hatta yöneticilere de bildiren tecrübeli futbolcu, buna karşın geleceğini düşünmek zorunda olduğunu da dile getiriyor.

Artık el üstünde tutuluyor

Sarı-Kırmızılı kulüpten senelik 3 milyon Euro garanti ücret kazanan Podolski için, Japon kulübü Vissel Kobe’nin gözden çıkardığı rakam yıllık 8 milyon Euro civarında. Dolayısıyla Poldi bu teklifi en ince ayrıntılarına kadar değerlendirmek istiyor. Gitmekle gitmemek arasında ikilemde kalan Alman yıldız, yerine daha iyi bir golcü bulunamadığı için de şu an adeta el üstünde tutuluyor.

Burak 22 Şubat’ta gitmişti

Teknik direktör Riekerink’in hücumda çok pasa dayalı sisteminde önemli bir yer tutan Poldi, Hollandalı hocanın da şu anki favorisi konumunda. Hâl böyle olunca artık yönetim de, teknik heyet de Podolski’yi ligin ikinci yarısında takımda görmek istiyor. Ancak Çin ve Japonya’da transfer dönemi devam ettiği için, Avrupa’da defter kapansa bile Poldi’nin önümüzdeki haftalarda ayrılma ihtimali bulunuyor. Burak Yılmaz geçen sezon Beijing Guoan’a resmi imzayı 22 Şubat’ta atmış, Galatasaray bu transferden 8 milyon Euro bonservis bedeli kazanmıştı.

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