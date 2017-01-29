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Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Twitter hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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Lukas Podolski'den Fenerbahçe'ye Kayserispor tweeti! Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçın ardından yönetici Levent Nazifoğlu'nun 'takımda kalacak' dediği Lukas Podolski, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyayı salladı.

Podolski, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maç sonunda Twitter hesabından ''Güray'dan buzzer-beater! Ne harika bir gol, pastırmanın gücü.'' tweetini paylaştı. Podolski'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.

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