Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Twitter hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Lukas Podolski'den Fenerbahçe'ye Kayserispor tweeti! Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçın ardından yönetici Levent Nazifoğlu'nun 'takımda kalacak' dediği Lukas Podolski, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyayı salladı.
Podolski, Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği maç sonunda Twitter hesabından ''Güray'dan buzzer-beater! Ne harika bir gol, pastırmanın gücü.'' tweetini paylaştı. Podolski'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya yayıldı.
Güray'dan buzzer-beater! 🏀Harika gol, pastırmanın gücü. ⚽💪 #pastırma#sucuk#mantı pic.twitter.com/nkQgwMmasG— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 29 Ocak 2017
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