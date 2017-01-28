Podolski'den kafa karıştıran hareket
Japonya'ya transferi gündemde olan Lukas Podolski'nin Türk Telekom Arena'da taraftarlara verdiği selam kafaları karıştırdı.
Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediyespor'u 6 farkla geçtiği maçta Lukas Podolski'ye sevgi seli vardı. Taraftarlarla selamlaşan Alman oyuncu için ayrılık dedikodusu yapıldı.
Japonya'ya transferi gündemde olan Alman futbolcu gösterdiği başarılı performansın ardından 78.dakikada yerini Eren Derdiyok'a bırakarak soyunma odasına gitti.
Üzerine değiştirdikten sonra yedek kulübesine gelen ve maçı oradan takip etmeye devam eden Lukas Podolski'ye tribünlerden yoğun şekilde tezahürat yapıldı.
Bunun üzerine kulübeden çıkan yıldız futbolcu tribünleri alkışlayarak yumruk şov yaptı. Sarı kırmızılı taraftarlar Podolski lehine tezahüratlara devam ederek adeta oyuncunun gitmesini istemediklerini ilan ettiler.
Sosyal medyada da oldukça yankı uyandıran bu görüntüler yıldız oyuncunun veda ettiği şeklinde yorumlandı.
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