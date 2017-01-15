Podolski'den olay Sabri Sarıoğlu paylaşımı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Sabri Sarıoğlu'nun tek golüyle kazanılan Atiker Konyaspor maçından sonra yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında tek gole imza atan Sabri Sarıoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Poldi, ete tuz döktüğü fotoğrafı ile dünyada yankı bulan Nusret Gökçe'nin fotoğrafını Sabri için paylaştı ve "Teşekkürler Reis" ifadesini kullandı.
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