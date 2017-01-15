Podolski'den olay Sabri Sarıoğlu paylaşımı

Kıbrıs müzakerelerinde tarihi eşikler aşıldı

İsviçre'deki Kıbrıs müzakerelerinde, Türk ve Rum tarafının ilk defa haritalarını sunması ve ilk defa garantör ülkelerin de katılımıyla "Güvenlik ve Garantiler"ana gündem maddesiyle konferans düzenlenmesi gibi tarihi adımlar atıldı.