Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Podolski'nin menajeri geldi! Ayrılık an meselesi

İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen menajeri Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Alman futbolcunun Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lukas Podolski'nin Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da dün akşam "Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil. Galatasaray'da memnun ama böyle bir problem var" açıklamalarını yaparak ayrılığın sinyallerini vermişti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Podolski sürpriz paylaşım yaptı.

Alman oyuncu dün gece Instagram hesabından menajeri Nassim Touihri ile yemek yerken ki fotoğrafını paylaştı.

İstanbul'da Podolski ile bir araya gelen Touihri'nin Galatasaray yönetimiyle Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferini karara bağlaması bekleniyor. Podolski'nin menajeri Nassim Touihri aynı zamanda West Ham forması giyen Gökhan Töre'nin futbolcu temsilciliğini de yapıyor.

Kaynak: FANATİK

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA