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Podolski'nin yerine van Persie!

Lukas Podolski'yi Japonya'ya götürmeyi başaramayan menajerler, bu kez Robin van Persie için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

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Çinlilerin yaptığı transfer hamlesinin bir benzerini şimdi de Japonlar yapmaya hazırlanıyor...

Süper Lig'den hedefe giren ilk isim Lukas Podolski'ydi. Poldi'ye teklifi getiren Josue'nin menajeri daha sonra sarı-kırmızılı yönetimin kapısını Wesley Sneijder için çalmıştı. Menajerler bu kez de Fenerbahçe'nin kapısına geldi.

Ocak ayı için kendisine takım arayan van Persie, Sao Paulo, Dubai ve Napoli ile görüşmeler yapmış ama sonuç çıkaramamıştı. Fenerbahçe'nin kapısını çalan menajerler van Persie için Japon Ligi takımlarında Sanfrecce'nin fiyat istediğini iletti. van Persie ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin 6.5 milyon euro bonservis bedeli istediği bildirildi.

Sao Paulo iddiası

Bu arada TMW, Sao Paulo ile Robin van Persie'nin transfer görüşmelerine başladığını iddia etti.

Fotospor

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