Pogba en az 1 ay yok
Manchester United'a yıldız futbolcusu Paul Pogba'dan kötü haber geldi..
Manchester United'ın Basel ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Paul Pogba en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Basel maçının 19. dakikasında yerini Fellaini'ye bırakmak zorunda kalan Pogba kontrolden geçti. 24 yaşındaki yıldız ismin 4-6 hafta arasında oynayamayacağı açıklandı.
Pogba'nın 14 Ekim'de Liverpool ile oynanacak karşılaşmayla sahalara dönmesi bekleniyor.
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