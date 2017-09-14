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Pogba en az 1 ay yok

Manchester United'a yıldız futbolcusu Paul Pogba'dan kötü haber geldi..

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Manchester United'ın Basel ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Paul Pogba en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Basel maçının 19. dakikasında yerini Fellaini'ye bırakmak zorunda kalan Pogba kontrolden geçti. 24 yaşındaki yıldız ismin 4-6 hafta arasında oynayamayacağı açıklandı.

Pogba'nın 14 Ekim'de Liverpool ile oynanacak karşılaşmayla sahalara dönmesi bekleniyor.

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