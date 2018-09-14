Portekiz basını Pepe'nin aldığı ödülü boş geçmedi
beIN Sports ve TFF’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Futbolun Süperleri’ ödülleri önceki gece sahibini buldu.
Beşiktaş’ın emektar yıldızlarından Pepe, ‘Süper Defans Oyuncusu’ seçilirken, Quaresma’nın, F.Bahçe’ye attığı gol de ‘Süper gol’ ödülüne layık görüldü. İki emektar yıldızın bu performansı Portekiz basını tarafından da övüldü. Bu sezona çok yüksek bir performansla başlayan Pepe’nin, hem savunma hem de hücumdaki katkısının çok büyük olduğu belirtilirken, estetik gollerin ustası Quaresma’nın Dünya Kupası’nda da ‘En güzel gol’ yarışmasında yer aldığı hatırlatıldı.
(Aksam)
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