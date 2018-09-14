Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Portekiz basını Pepe'nin aldığı ödülü boş geçmedi

beIN Sports ve TFF’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Futbolun Süperleri’ ödülleri önceki gece sahibini buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’ın emektar yıldızlarından Pepe, ‘Süper Defans Oyuncusu’ seçilirken, Quaresma’nın, F.Bahçe’ye attığı gol de ‘Süper gol’ ödülüne layık görüldü. İki emektar yıldızın bu performansı Portekiz basını tarafından da övüldü. Bu sezona çok yüksek bir performansla başlayan Pepe’nin, hem savunma hem de hücumdaki katkısının çok büyük olduğu belirtilirken, estetik gollerin ustası Quaresma’nın Dünya Kupası’nda da ‘En güzel gol’ yarışmasında yer aldığı hatırlatıldı. 

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil´de terör hedefleri vuruldu

Kandil´de terör hedefleri vuruldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA