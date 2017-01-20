Portekiz basınından flaş Quaresma iddiası

Beşiktaş'ın uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelerde bulunduğu Ricardo Quaresma ile ilgili Portekiz'den haber geldi.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Ricardo Quaresma ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığını ve opsiyon içermeyen, 2020'ye kadar sürecek olan yeni anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.

"MAAŞINDA BİR DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

Quaresma'nın maaşında bir düşüş istememesi nedeniyle görüşmelerin uzun sürdüğü ve tecrübeli oyuncunun maaşının aynı seviyede devam edeceği kaydedildi. Ricardo Quaresma, bu sezon 1,6 milyon euro garanti ücret, gelecek sezon ise opsiyonun devreye girmesi durumunda (30 maçta oynarsa) 1,768 milyon euro alacaktı. 33 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında atılan goller için bonus ödemesi olmayacağı da vurgulandı. Öte yandan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ta kalmak adına Çin'den gelen teklifleri reddettiği de ifade edildi.

METİN ALBAYRAK: "BU RENKLERE GÖNÜLDEN BAĞLI"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, SPORX'e yaptığı özel açıklamada; Ricardo Quaresma'nın kulübe gönülden bağlı olduğunu söylenmişti.

Quaresma'nın Beşiktaş'ın sembol oyuncularından biri olacağını ifade eden Albayrak, "Quaresma çok farklı bir oyuncu. O gerçek bir kartal. Tıpkı Pascal Nouma gibi bu kulübe taraftara aşık. Birileri yok gidecek, midecek filan diyor bunu Quaresma'ya sorsunlar bakın nasıl cevap alacaklar. Bu kulübe bu renklere gönülden bağlı bir çocuk. Onunla bugüne kadar hiç bir problemimiz olmadı, ne gitmek istedi ne de gitmeye niyeti var. Quaresma futbolu bıraktıktan sonra da bu camianın bir parçası gönüllüsü olacak bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Beşiktaş'ın değişmezlerinden olan Ricardo Quaresma, 24 mücadelede 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.