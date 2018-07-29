Portekizli Pedro Caixinha: Enzo Roco yeni Pepe olur

Beşiktaş'ın yeni stoperi Enzo Roco'yu eski hocası Pedro Caixinha anlattı. Telefonla ulaştığımız Portekizli teknik adam sorularımızı cevaplandırdı. Roco'yu bir kaç kelime ile anlatmasını istediğimizde tecrübeli çalıştırıcının cevabı "Agresif, zeki ve dayanıklı" oldu.

"PEPE'YE ÇOK BENZİYOR, YENİ PEPE OLUR"

Beşiktaş'ın çok akıllıca bir transfer yaptığını söyleyen Cruz Azul kulübünün teknik patronu "Roco'nun stili Pepe'ye çok benziyor. Pepe'nin de yakın zamanda futbolu bırakacağını düşünürsek bu transfer Beşiktaş için hem büyük şans, hem de büyük avantaj" sözlerini kullandı. Caixinha ayrıca 25 yaşındaki stoperin hava toplarında ve zamanlamada kusursuz olduğunu söyledi.

"ROCO'NUN TEK EKSİĞİ PAS BECERİSİ''

Roco'nun tek eksikliğinin pas becerisi olduğunu belirten Caixinha "Eskiden bu yeteneği daha azdı. Gün geçtikçe iyiye gidiyor. Sorumluluk alıp kendini geliştirirse bu eksikliğini de kapatabilir" dedi.

"ÇOK KART GÖREN BİR FUTBOLCU DEĞİL"

Roco'nun agresifliği yüzünden çok kart gördüğü şeklindeki eleştirilere de katılmadığını belirten Portekizli teknik adam "Eğer öyle olsaydı geçen sezon çok kırmızı kart görürdü ama hiç görmedi" yorumunda bulundu.

"AVRUPA'DA SAYILI DEFANSLARDAN OLABİLİR"

Pepe ve Medel ile birlikte oynayacak olmanın Şilili stoperin gelişimi için eşsiz bir fırsat olduğunu da ekleyen Caixinha "Roco kısa süre içinde Avrupa'nın sayılı defans oyuncularından biri olabilir" dedi.

(Türkiye)