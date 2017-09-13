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Porto - Beşiktaş | Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk mücadelesinde Porto’ya konuk oluyor.

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Siyah-beyazlı takım, G Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak. 21:45’te başlayacak mücadeleyi STAR.COM.TR’den CANLI takip edebilirsiniz.

Porto-Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.     

Porto'da Aboubakar cezalı     

G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.     

Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.     

Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Porto: Casillas, Layun, Felipe, Marcano, Telles, Corona, Danilo, Torres, Brahimi, Marega, Tiquinho

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

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