Porto Beşiktaş canlı yayın Tivibu Spor 1’de (Şampiyonlar Ligi)
Porto Beşiktaş canlı yayın için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın ilk randevusu zorlu Porto deplasmanı olacak. Tivibu Spor 1 canlı yayın ile ekranlara gelecek Porto Beşiktaş izleme yolları haberimizde bulunuyor. Siyah beyazlı taraftarlar uzun bir süre Porto Beşiktaş şifresiz mi sorusuna yanıt arıyordu.
Porto Beşiktaş canlı yayın içim geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda ilk maç heyecanları başladı. Porto Beşiktaş canlı yayın bu akşam saat 21:45’te başlayacak. Tivibu Spor canlı yayın ile Porto Beşiktaş izleme yolları siyah beyazlı taraftarların merak konusu. Portekiz Ligi'ne çok iyi bir giriş yapan Porto, son olarak önceki gece oynadığı maçta Chaves'i de 3-0'la geçerek 5 maçta 15 puana ulaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçında Lens, Negredo ve Necip'i kulübeye çekip; Cenk, Quaresma ve Adriano'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlarken, iyi performansından dolayı Tolgay Arslan'a da yer açmaya çalışıyor…
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Beşiktaş Porto maçı şifresiz veren kanallar listesi
Tivibu Spor 2 , Arena Sport 3 (serbia) Arena Sport 3 HD (cro) beIN MAX 7 (españa) beIN Sports France 3 / HD BT Sport Extra 2 *RED Button COSMOTE Sport 1 HD (OTE) Digi Sport 5 (svk) Dolce Sport 2 / HD Futbol 1 (ukraine) / HD Idman TV MATCH! ( Şifresiz ) Futbol 2 / HD Ring.bg / HD (bTV Sports) Sky Sport 4 (germany) / HD Sport 2 (hungary) Sport TV1 (portugal) / HD SportKlub 1 (slovenia) SuperSport 5 za / HD SuperSport MaXimo 1 TV3 Sport 1 (den) / HD Viasat Football Sweden / HD Viasat Sport Baltic Viasat Sport Norway / HD
BEŞİKTAŞ PORTO'YU HİÇ YENEMEDİ
Kara Kartal 5. kez karşılaşacağı Porto'yu şu ana kadar yenme başarısı gösteremedi. Beşiktaş önceki 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alabildi. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 11 kez Portekiz takımlarıyla maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alındı.
G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.
Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.
İLK 11’LER
Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Danilo Pereira, Oliver, Brahimi, Marega, Soares
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
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