Porto, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
Porto, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Portekiz ekibi bu sezon da çok başarılı bir performans sergileyen golcü futbolcunun sözleşmesini uzatırken, serbest kalma bedelini ise 50 milyon euro olarak belirledi.
Beşiktaş, 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Aboubakar'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergileyen Aboubakar, bu sezon şu ana kadar Porto'da 9 maçta 8 gol ve bir asistle oynadı.
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