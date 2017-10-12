Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Porto, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Porto, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla büyük beğeni toplayan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Portekiz ekibi bu sezon da çok başarılı bir performans sergileyen golcü futbolcunun sözleşmesini uzatırken, serbest kalma bedelini ise 50 milyon euro olarak belirledi.
 
Beşiktaş, 2018'de sözleşmesi sona erecek olan Aboubakar'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.
 
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans sergileyen Aboubakar, bu sezon şu ana kadar Porto'da 9 maçta 8 gol ve bir asistle oynadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye sınırına 15 araçlık tank sevkiyatı

Suriye sınırına 15 araçlık tank sevkiyatı

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA