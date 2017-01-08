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Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en zorlu maçlarından birinde Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 79-76 kazandı.

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Karşılaşmaya iyi başlayan ve pota altında Stimac'ı çok iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan öne fırladı.

Fenerbahçe'nin Bogdanovic'le bulduğu sayılar sonrası ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyotta rakibi karşısında hızlı hücumlarla sayı bulan Beşiktaş SJ ilk devreyi 6 sayı farkla 45-39 üstün kapattı.

İkinci devreye de çok hızlı başlayan evsahibi siyah-beyazlı takım farkı bir ara 12 sayıya kadar çıkarttı.

Ancak Fenerbahçe oyundan kopmadı ve Nunnaly-Bogdanovic ikilisinin sayılarıyla rakbini yakalamayı başardı: 61-61

Oyunun son bölümü büyük heyecana sahne oldu. İki takımın da sürekli öne geçtiği bu bölümü daha iyi oynayan Fenerbahçe Bobby Dixon'ın kritik üçlüğüyle bulduğu avantajı koruyarak salondan 79-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş SJ Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14.maçında 3.yenilgisini aldı.

Fenerbahçe ise 12 galibiyetle lider Anadolu Efes'le puanlarını eşitlemeyi başardı.

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