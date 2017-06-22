EuroBasket 2017'de Türkiye, Yunanistan'a 84-55 mağlup oldu ve elendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Yunanistan'a 84-55 yenildi.

Yunanistan yarı finale yükselirken, Türkiye şampiyonada 5-8'inci sırayı belirleyecek klasman maçlarına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekibin klasman maçındaki ilk rakibi, bugün yapılacak Fransa-Slovakya karşılaşmasının mağlubu olacak. Milli Takım, 5. sırada yer alarak gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak için mücadele edecek.

Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Yunanistan ise yarı finalde Fransa-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak.

Maça iki takım da alan savunmasıyla başladı. Hareketli ve sert alan savunmasıyla Yunanistan'ı hücumda top kayıplarına sürükleyen Milli Takım, Işıl Alben'in yönlendirdiği hücumlarla 6. dakikayı 11-3 önde geçti. Ay-yıldızlı ekip ilk çeyreği 15-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de Işıl Alben'in etkili oyununu devam ettirmesiyle Türkiye, 12. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 22-12. Potaya giderek sayılar bulmaya başlayan Yunanistan, kısa sürede bulduğu 8-0'lık seriyle 14. dakika içinde farkı 2'ye indirdi: 22-20. İkili oyunlarla boyalı alanı kullanan Yunanistan, 18. dakikada öne geçti: 27-28. Maltsi'yle rahat sayılar bulan Yunanistan, soyunma odasına 36-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Yunanistan, 7-0'lık seriyle farkı 13'e yükseltti: 30-43. Rakibinin serisini Cansu Köksal'ın 3 sayılık basketiyle bozan Türkiye, buna karşı hücumda topu Hollingsvorth'e indirmeyi başaramadı. Hücumda, alan savunmasına karşı topu çok iyi çeviren Yunanistan, final periyoduna 17 sayı farkla 57-40 önde girdi.

Son periyotta da dış şutlarda isabet bulan Yunanistan, 34. dakikada farkı 20'ye (46-66) çıkarttı. Yunanistan farkı daha da açtı ve sahadan 84-55 galip ayrılarak yarı finalist oldu.

Öte yandan, karşılaşmayı bugün Prag'a gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.