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Potanın Perileri Letonya'yı 72-63 mağlup etti ve Avrupa 5'incisi oldu

Potanın Perileri, Letonya'yı 72-63 mağlup etti. Milliler böylece, tek yenilgi aldığı turnuvada Avrupa 5.'incisi oldu.

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Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde karşılaştığı Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa 5'incisi oldu.
 
Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan klasman maçında Türkiye, Letonya karşısında ilk periyodu 18-12 önde kapatırken, devre arasına da 43-27 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 55-46 önde geçen Ay-yıldızlı takım, Letonya'yı 72-63 yendi.
 
Slovakya ile dün oynadığı klasman maçını 72-56'lık skorla kazanarak Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasını 5'inci tamamladı.

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