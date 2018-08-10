Prejuce Nakoulma serbest kaldı Süper Lig kulüpleri sıraya girdi

Türkiye'de bir dönem Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giyen Prejuce Nakoulma artık serbest oyuncu...

Burkina Faso'lu kanat oyuncusu sıkı pazarlık sonrası Fransız ekibi Nantes'la olan sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki oyuncu ile Spor Toto Süper Lig'den 5 takımın yakından ilgilendiği öğrenildi.

2014'te Mersin İdmanyurdu'na transfer olan Nakoulma yaptığı asistler ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.