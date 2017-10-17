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Premier Lig ekibi Newcaste satılığa çıkarıldı

Premier Lig'in köklü kulübü Newcastle United satılığa çıkarıldı. Milli futbolcu Emre Belözoğlu, 2005-2008 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giymişti.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın  yönetimi, kulübün satılığa çıkarıldığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Premier Lig'in en eski ve gözde  futbol kulüplerinden Newcastle United'ın başarılı ve parlak bir gelecek için satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

Bir yıl aranın ardından bu sezon tekrar Premier Lig'e dönen Newcastle  United, 8 hafta sonunda ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

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