PSG Barcelona özet PSG'den büyük sürpriz: 4-0

PSG Barcelona maç özeti nefes kesen bir mücadeleye ve şok bir skora sahne oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi. PSG Barcelona özet dakikaları sürpriz bir sonuçla tamamlandı. PSG evinde ağırladığı Barcelona’yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj sağladı. Kimsenin beklemediği bu sonuç sonrası PSG Barcelona özeti, golleri ve önemli anları merak edilir oldu.

PSG BARCELONA MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

PSG aradığı golü 18.dakikada buldu. Baskılı oyununun meyvesini ilk yarıda görmeye başlayan PSG, Arjantin’li futbolcusu Di Maria ile öne geçti. Paris Saint-Germain, Angel Di Maria ile golu buldu.

40.dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Julian Draxler ile golu buldu ve Barcelona adeta şok yaşadı.

PSG BARCELONA MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

İkinci yarıda Barcelona goller bulup maçı çevirir mi derken, PSG ataklarını sıklaştırdı ve üçüncü golü buldu. 55.dakikada Paris Saint-Germain, Angel Di Maria ile golu buldu.

71.dakikada bu kez sahneye çıkan isim Edinson Cavani oldu. Cavani’nin attığı golle PSG farkı dörde çıkardı.