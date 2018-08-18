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PSG deplasmanda Guingamp'ı ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti

Fransa Ligue 1'ın ikinci haftasında Paris Saint-Germain, Guingamp'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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Lige kendi sahasında Caen'i 3-0 yenerek başlayan Paris Saint-Germain, Guingamp deplasmanında normal sürenin son 8 dakikasında bulduğu gollerle kazanmayı başardı.

20. dakikada Nolan Roux, Guingamp'ı öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının başında Kylian Mbappe'nin oyuna girdiği PSG, 53'te Neymar'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Başkent ekibi galibiyet için maçın sonlarını bekledi. 82'de Angel di Maria'nın, 90'da da Neymar'ın defansın arkasına ara pasında ağları sarsmayı başaran Mbappe, PSG'ye galibiyeti getirdi.

PSG bu sonuçla lige 2'de 2 galibiyet ile başlarken, Guingamp ikinci maçından da puan alamadı.

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