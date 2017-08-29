PSG Sportif Direktörü Antero Henrique: Ben Arfa Fenerbahçe'ye gidebilir

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfaiçin flaş açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, oyuncunun Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

(Sporx)