Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG Sportif Direktörü Antero Henrique: Ben Arfa Fenerbahçe'ye gidebilir

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa için en istekli kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfaiçin flaş açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, oyuncunun Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA