Q7'yi Fener'e öneren menajer ortaya çıktı!

Son 2 sezondur sürekli transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yeni bir krize sebep olan 'Ricardo Quaresma Olayı'nın arka yüzü gün ışığına çıkmaya başladı.

Daha önce de "Bazı Beşiktaşlı futbolcular bize gelmek istiyor" diyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün ilk kez Divan Kurulu'nda Quaresma'nın ismini verdi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Kulübündeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor şu anda. Başkanı iyi dinlesin. Quaresma'nın avukatıyla bizi aradı 1.5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor' dediler. Teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Bir gazeteciden duydum, 'F.Bahçe teklif etti' diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince."

QUARESMA DUYUNCA RESTİNİ ÇEKTİ

Aziz Yıldırım bu sözlerle kast ettiği kişinin, FIFA menajeri Elif Sözeri olduğu anlaşıldı. Beşiktaş'ın Quaresma ile yaptığı görüşmelerde devre dışı bırakılan ve buna kızıp F.Bahçe'nin kapısını çalan Sözeri, "3.5 milyon euro verirseniz Quaresma'yı size getiririm" teklifi yaptı.

Sözeri'nin bu tavrı Quaresma'nın da tepkisini çekti. Olayı öğrenen Portekizli, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka kulüpte oynamam" diyerek Elif Sözeri'ye restini çekti.

AKŞAM