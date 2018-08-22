QPR Mehmet Topal'a talip oldu
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Mehmet Topal'a Premier Lig ekibi Queens Park Rangers talip oldu.
Fenerbahçe'ye Mehmet Topal piyangosu vurdu.
Daha önce defalarca Premier Lig'de oynamak istediğini açıklayan Topal'a eski bir Premier Lig takımı olan QPR'dan teklif geldi. Londra ekibinin Topal için F.Bahçe'den görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.
Tecrübeli isimle ilgili son kararı teknik direktör Cocu verecek ve yönetime bildirecek.
(Fotomaç)
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