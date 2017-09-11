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Quaresma: Rakip takıma ve hakemlere saygım vardır

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık arasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

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İşte Ricardo Quaresma’nın sosyal medyadan paylaştığı açıklaması:

“Son maçta olanlarla ilgili açıklama;

O hareketi bilerek yapmadım. Hakemin kendisi de bunun farkında. Olayı o anda çözdük. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Sahada takım için her şeyimi veririm. Bazen hırsıma yenik düştüğüm bilinir. Ancak rakip takıma ve hakemlere saygım vardır.

Sahaya bıçak atılan karşılaşmada sorunu yine ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin kutlaması olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim.

Herkese kucak dolusu sevgiler…”

(Haber1903)

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