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Beşiktaş Tosic'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Kulübü, Dusko Tosic'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

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Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ülkesinin basınına yaptığı açıklamada kulüple olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı.
 
Görüşmelerin kısa sürdüğünü söyleyen Tosic, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü ve iki taraf da bu durumdan memnun" dedi.
 
Şu an 32 yaşındaki olduğunu söyleyen Tosic, "Sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.
 
Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi olduğu için önceliğimiz orasıydı ve ligde Başakşehir liderdi ama Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige odaklandık ve liderliği geri aldık. Şampiyonluğu son haftalara kalmadan önce çözmeliyiz" şeklinde konuştu.

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