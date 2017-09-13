Quaresma bu akşam Casillas'ı avlarsa Avrupa kupalarında 12 gole ulaşıp Bobo'yu geride bırakacak

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında bu akşam Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta bu mücadele, Ricardo Quaresma için farklı bir anlam taşıyor...

Siyah- Beyazlı formayla Avrupa’da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, Avrupa Kupaları’nda takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu, bugün Dragao Stadı’nda bir gol attığı takdirde 12 sayıya ulaşacak ve bu alanda Bobo’yu yakalayacak. Bu alanda kulüp tarihinin en başarılı ismi ise 14 golle Oktay Derelioğlu...

Q7’nin, Beşiktaş tarihinde Avrupa’da en çok rakip fileleri havalandıran oyuncu olması için ise sadece 4 gol kaldı. Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ın geçen sezon Avrupa Kupaları’nda yaptığı maçlarda 3 gol attı. Yıldız oyuncu, bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi’nde kaydetti.

Cenk, 7 kez...

Beşiktaş’ın forvet oyuncusu Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Avrupa Kupaları’nda geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havalandıran Gabriel Daniel Pancu’ya yaklaştı. Cenk, bu akşamki karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak.

Oğuzhan’ın 2 golü var

Devler Ligi’nde gruptan çıkmayı hedefleyen Kara Kartal’da Anderson Talisca ve Ryan Babel, Avrupa’da üçer kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ta ayrıca Oğuzhan Özyakup ile Mustafa Pektemek ikişer; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan birer kez golsevinci yaşadı.

Q7’ye sevgi seli

Porto formasıyla tam 6 sezon görev yapan Ricardo Quaresma’yı Portekizli futbolseverler unutmadı... 33 yaşındaki yıldızı karşılamak için dün Porto Havalimanı’na akın eden onlarca taraftar, Ricardo Quaresma yazılı Beşiktaş formalarıyla Siyah-Beyazlılar için tempo tuttu. Portekiz basını da ilerleyen yaşına rağmen Kara Kartal’da en dikkat edilmesi gereken isim olarak Quaresma’yı gösterirken başarılı futbolcuya ek olarak eski Porto’lu Pepe de Beşiktaş’ın en önemli oyuncuları arasında gösterildi.