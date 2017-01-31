Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma bugün imzayı atıyor!

Beşiktaş yönetimi, son günlerde çok konuşulan Ricardo Quaresma konusunu sonuca bağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli yıldızla görüşmelerini tamamlayan Siyah-Beyazlı kurmaylar, 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Quaresma bize gelmek istedi” sözlerinin ardından transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu da bugün yeni transferler için yapılacak imza töreninde basının karşısına çıkaracak.

Öte yandan başkan Fikret Orman’ın da katılacağı yeni transferlerin yer alacağı imza töreni saat 15.30’da Vodafone Arena’da gerçekleştirecek.

Başkan Orman’ın burada yapacağı açıklamalarla gündemi sarsması beklenirken özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın demeçlerine vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Haberturk

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Şüpheleri artıran ses kaydı... Esed hastanede mi?

Köpekler kobraya saldırdı

Köpekler kobraya saldırdı

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA