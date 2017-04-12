Şenol Güneş, Quaresma sakatlanınca sol açıkta Adriano'yu denedi

Güneş, dün akşamki antrenmanda kendini deneyen Quaresma’nın Trabzon maçındaki sakatlığının neden olduğu ağrıları devam edince farklı bir 11 denedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, çalışmayı terk eden yıldız futbolcunun oynayamayacak olması nedeniyle sağ açıkta Babel’e, solda ise Adriano’ya görev verdi.

Beşiktaş’ın, Trabzonspor deplasmanında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan oyuncusu Ricardo Quaresma, dün akşamki antrenmanda kendini denedi. Isınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından, sakatlığının neden olduğu ağrılar dinmeyince, Portekizli futbolcu üzgün bir şekilde antremanı terk ederek içeriye geçti.

Antremandaki testi geçemeyince, bu oyuncusunu riske atmak istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş ise, dünkü idmanda farklı bir 11 denemek zorunda kaldı. Başarılı teknik adamın, Portekizli futbolcunun yokluğunda Babel’i sağ açıkta, Adriano’yu ise sol açıkta oynattığı ortaya çıktı. Tosic’i ise sol bekte oynatan Şenol Güneş’in, savunmanın göbeğinde ise Marcelo ile Mitrovic’i birlikte denediği bildirildi.

Son karar maç günü

Quaresma’nın sakatlığı ve Aboubakar’ın cezasından dolayı böyle bir onbiri denemek zorunda kalan siyah - beyazlı teknik adamın, orta sahada ise Atiba- Oğuzhan önlerinde Talisca’yı görevlendirdiği vurgulandı. Cenk Tosun’u forvet olarak oynatan Güneş’in, kadro konusundaki son kararını ise maç günü vereceği bildirildi.

Necip, Tolgay, Ömer ve Gökhan İnler gibi futbolcuları ise yedek kulübesinde tutarak, ikinci yarıdaki hamlelerini de sağlam tutmak isteyen siyah-beyazlı takımın teknik patronu, özellikle Talisca ile özel olarak görüştüğü ve bu maçta kendisinden çok şey beklediğini söylediği öğrenildi.

Avrupa’da büyük koz

Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 10 maçta da ilk 11’de forma giydi. Devler Ligi’nde 3 gol, 2 asiste imzasını atan Portekizli yıldız, Avrupa Ligi’nde ise 1 gol pası verirken, toplamda 6 gole doğrudan katkı yaptı.

38

Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 resmi maça çıkan Ricardo Quaresma 5 gol ve 13 asiste imza attı. Kartal bu sezon Quarema’sız çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.