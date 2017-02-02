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Quaresma teklifi kabul etti

Portekizli yıldızın mevcut kontratı 4 resmi maçta daha forma giyerse otomatik olarak 1 sene uzayacak.

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Porto’dan iki sezon önce Beşiktaş’a geri dönerken, Başkan Fikret Orman’a, “Taraftara olan borcumu mutlaka ödemek istiyorum” diyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerini büyük olasılıkla siyah-beyazlı forma altında noktalayacak.

Bu sezon geride kalan dönemde 26 resmi maça çıkan ve 4 karşılaşmada daha forma giymesi halinde sözleşmesi mevcut şartlarla 1 yıl otomatik uzayacak olan 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun, yönetimin sunduğu iki senelik yeni mukavele teklifini prensipte kabul ettiği belirlendi. Önümüzdeki yıl için 1 milyon 768 bin euro garanti ücret ödenecek olan Quaresma’nın iki senelik yeni mukavelesi 2018-19 sezonunda devreye girecek.

Ciddi artış

Yeni sözleşmesi 1+1 yıllık olan ve belli sayıda maça çıkması halinde mukavelesi 2 yıla uzayacak olan başarılı futbolcu bunu başarırsa 2019-20 sezonu sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak. Ricardo Quaresma’nın yeni sözleşmesindeki senelik ücreti ise Ryan Babel’le aynı düzeye getirilecek. Buna göre Q7’ye 2018-19 ve 2019-20’de 2.1 milyon euro garanti ücret ödenecek.

‘Zammı hak etti’

Bu arada Portekizli yıldızın, yönetimle yaptığı görüşmelerde zam konusunda ısrarcı olmadığı, iyileştirmenin siyah-beyazlı idareciler tarafından gündeme getirildiği ifade edildi. Beşiktaş’ın geçen yıl elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, bu sezon da golleri ve asistleriyle alkışları toplayan Ricardo Quaresma’dan çok memnun olduklarını belirten siyah-beyazlı yöneticilerin, “Kesinlikle ücretine zammı hak ediyor” yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Skorer

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