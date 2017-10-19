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Quaresma: Türkiye'de iyi futbola müsaade etmiyorlar

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma gündem yaratacak açıklamalar yaptı: “Şampiyonlar Ligi’nde oynamanıza müsaade ediliyor. Bu nedenle başarılıyız. Türkiye’de ise buna izin verilmiyor.”

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 'Maç seçiyor' iddialarına cevap verdi. Portekizli futbolcu, "Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da karşılığını alıyor. Bu nedenle Avrupa'da başarılı oluyoruz. Türkiye'de ise rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor" diye konuştu. Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olmasında kilit rol oynayan Quaresma, Avrupa'da bundan sonra da başarılı sonuçlar alacaklarını belirterek taraftarlarına umut dağıttı.

Çeyrek final, yarı final elimizde

Quaresma, "Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı. 

(Fotomaç)

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