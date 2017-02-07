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Quaresma KAP'a bildirildi!

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplam 5 milyon 950 bin euro garanti ücret alacağını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya;

2017-2018 sezonunda 2.100.00 Avro

2018-20109 sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

DHA

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