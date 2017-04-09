Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması
Dün Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma'da sağ baldır adele zarında mikro kanama olduğu tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncumuz Ricardo Quaresma'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR'ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi.
Futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı."
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