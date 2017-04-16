Quaresma'nın son durumu belli oldu

Yanlış oy kullanan Ali Bayramoğlu ortalığı birbirine kattı

Referandum için gittiği sandıkta yanlış oy kullanan gazeteci Ali Bayramoğlu, yeni oy pusulası istedi. Kurallar gereği yeni oy pusulası verilmeyince sinirlenen Bayramoğlu, bir görevliyi de darp etti.