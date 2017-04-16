Quaresma'nın son durumu belli oldu
Trabzonspor maçında sakatlanan ve Lyon karşısında sahada olamayan Quaresma, Perşembe günü taraftarının karşısına çıkacak.
Beşiktaşlı taraftarlara Lyon maçı öncesinde önemli bir müjde geldi...
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Lyon ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan Ricardo Quaresma, yapılan tedaviye yanıt verdi ve hafif tempolu koşulara başladı. Durumu iyiye giden Portekizli yıldızın Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak mücadelede yer alması bekleniyor.
Beşiktaş formasıyla bu sezon Ligde 24 maça çıkan Ricardo Quaresma, 1 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.
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