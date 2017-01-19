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Radwanska'dan Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar  ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında  79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.
 
Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0  kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska  ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona,  erken veda etmekten kurtulamadı.

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