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Rafael Nadal çeyrek finalde elendi

Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası çeyrek final maçında Kanadalı Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyondan elendi.

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Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Nadal ile Raonic yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Raonic, 2 saat 21 dakika süren müsabakada Nadal'ı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Milos Raonic, 7 Ocak Cumartesi günü oynanacak yarı final karşılaşmasında Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.

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