Ramil Guliyev, 200 metrede 1. oldu

Atletizmde yıldız sporcuları Antalya'da bir araya getiren Gloria Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinciliği elde etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28'i Türk 72 atlet, 10 branşta yarıştı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in de yer aldığı kupada; erkeklerde 200 metre, 400 metre, 400 metre engelli, üç adım atlama ve çekiç atma, kadınlarda ise 200 metre, 100 metre engelli, 400 metre engelli, yüksek atlama ve cirit atma branşlarında mücadeleler gerçekleştirildi.

Erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun son yarışına Antalya'da çıktığını söyledi.

"Sezonu kapattık, artık dinlenmeye geçeceğiz." diyen milli atlet, "Antalya'daki mücadelemiz güzel geçti. Seneye Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi Elif Özdemir ise Türkiye Atletizm Federasyonu ile düzenledikleri organizasyona yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Kupada dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler - 200 metre

1- Ramil Guliyev (Türkiye)

2- Marka Rodney (Kanada)

3- Serhiy Smelyk (Ukrayna)

400 metre

1- Oleksiy Pozdnyakov (Ukrayna)

2- Robert Parge (Romanya)

3- Mateo Rüzik (Hırvatistan)

400 metre engelli

1- Rasmus Magi (Estonya)

2- Ansert Whyte (Jamaika)

3- Yasmani Copello Escobar (Türkiye)

Üç adım atlama

1- Necati Er (Türkiye)

2- Elvijs Misans (Letonya)

3- Musa Tüzen (Türkiye)

Çekiç atma

1- Pavel Bareisha (Belarus)

2- Aleksey Sokirskiy (Rusya)

3- Michail Anastasakis (Yunanistan)

Kadınlar - 200 metre

1- Sarah Atcho (İsviçre)

2- Agne Serksniene (Litvanya)

3- Alina Kalistratova (Ukrayna)

100 metre engelli

1- Hanna Poltitsyna (Ukrayna)

2- Ivana Loncarek (Hırvatistan)

3- Grit Sadeiko (Estonya)

400 metre engelli

1- Viktoria Tkachuk (Ukrayna)

2- Mariia Mykolenko (Ukrayna)

3- Sanda Belgyan (Romanya)

Yüksek atlama

1- Ekaterina Tabashnyk (Ukrayna)

2- Yuliya Levchenko (Ukrayna)

3- Oksana Okuneva (Ukrayna)

Cirit atma

1- Lina Muze (Letonya)

2- Jenni Kangas (Finlandiya)

3- Tatsiana Korzh (Belarus)