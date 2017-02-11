Ramil Sheidaev Zilina'ya kiralanıyor
Trabzonspor’un sezon başında 4 yıllık anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ramil Sheidaev, Slovakya’nın Zilina takımına kiralanıyor.
- Fanatik
Trabzonspor’un sezon başında 4 yıllık anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ramil Sheidaev, Slovakya’nın Zilina takımına kiralanıyor.
Bordo-Mavili takımda bu sezon 1 lig ve 2 kupa maçında 88 dakika görev yaparak 1 gol atan futbolcunun, dün Slovakya ekibi ile görüşmek üzere Trabzon’dan ayrıldığı öğrenildi.
Sheidaev’in görüşmelerin ardından Slovakya ekibi ile 1.5 yıllığına kiralık olarak sözleşme yapmasının beklendiği kaydedildi.
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