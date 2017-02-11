Ramil Sheidaev Zilina'ya kiralanıyor

Samsung’un katlanabilir telefonunun çıkış dönemi netleşiyor

Samsung uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Hatta MWC 2017’de bu cihazların prototiplerinin gösterilebileceği de geçen günlerde öne sürülmüştü. Şimdi ise Samsung’un katlanabilir telefonunun çıkış takvimi netleşmeye başladı.