RB Leipzig sahasında Bayern Münih'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti

Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda RB Leipziz Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti. Bayern Münih, ligde 13 maç sonra mağlubiyet aldı.

Ev sahibi RB Leipzig'in karşılaşmadaki gollerini 37. dakikada Naby Keita, 56. dakikada Timo Werner kaydetti. RB Leipzig'de Bruma 90 dakika sahada kaldı. Bayern Münih'in rakibi karşısındaki tek golünü ise 12. dakikada Sandro Wagner attı.

Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 43'e çıkarırken, Bayern Münih 66 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin 28. haftasında sahasında ezeli rakiplerinden Borussia Dortmund'u konuk edecek. RB Leipzig ise 28. haftada deplasmanda Hannover ile karşı karşıya gelecek.